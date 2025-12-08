Papara iddianamesi: Yasa dışı bahis ağı üç ülke üzerinden yönetiliyor

Papara soruşturmasına ait iddianamede yer alan gizli tanık beyanları, Türkiye’deki yasa dışı bahis faaliyetlerinin uluslararası bir ağ üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu.

Habere göre, “Ihlamur” kod adlı gizli tanık, bahis sistemlerinin İsviçre, Ermenistan ve İngiltere merkezli teknik altyapılarla yönetildiğini aktardı. Tanık ifadesinde, yasa dışı bahis faaliyetleri aracılığıyla her yıl yaklaşık 2 milyar doların Türkiye dışına çıkarıldığı ileri sürüldü. Tanık beyanlarında, Türkiye’deki yasa dışı bahis pazarının büyük bölümünün Ermenistan bağlantılı şirketlerin kontrolünde olduğu iddiası da yer aldı.

Yasa dışı bahis altyapısı 9 ülkeye yayılıyor

İddianameye göre yasa dışı bahis sisteminin teknik altyapısı KKTC, Makedonya, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İsrail ve Brezilya gibi farklı ülkelerde konumlanıyor. Türkiye’de faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitelerinde ise ağırlıklı olarak üç farklı ülke menşeli sistemin kullanıldığı kaydedildi.

Gizli tanık “Ihlamur”un ifadelerine göre, İsviçre merkezli Betradar şirketi yasa dışı bahis sitelerine spor karşılaşmaları için oran ve veri sağlıyor. Evolution Gaming ise canlı casino hizmeti sunuyor.

Yaklaşık yüzde 60’ı Ermenilerin kontrolünde

Tanık, Betconstruct adlı şirketin Ermenistan ve İngiltere merkezli olduğunu belirterek, “Türkiye’de yasa dışı bahis sektörünün yaklaşık yüzde 60’ı Ermenilerin kontrolünde. Her ayın ilk 10 gününde Türkiye’den yaklaşık 10 milyon Euro değerinde para **Bitcoin üzerinden Erivan veya Londra’ya gönderiliyor” iddiasında bulundu.

Bahis sitesi açmak isteyen kişilere kurulum için 50-100 bin Euro

İddianamede yer alan bir diğer çarpıcı iddiaya göre, bahis sitesi açmak isteyen kişiler BETCO veya PRONET adlı firmalarla iletişime geçerek 50 bin ile 100 bin Euro arasında kurulum ücreti ödüyor. Site faaliyete geçtiktan sonra ise kullanıcıların yatırımları ve kayıpları üzerinden elde edilen gelirin yüzde 20’sinin her ayın ilk haftasında bu şirketlere aktarıldığı öne sürülüyor.