Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Papara para iadem neden yapılmadı? soruları araştırılıyor. Papara hesabında parası olanlar sabırsızca para iadesinin yapılmasını bekliyor. Hesabında 1 milyon TL’den fazla parasını kaldığını iddia eden de var sadece 10 bin TL’si kaldığını iddia eden de… Papara kullanıcıları hesaptaki paralarını almak için çaba gösteriyor.

PAPARA PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Papara tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Papara’nın açıklamasında şöyle denildi:

“Değerli Kullanıcımız,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.

Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.

Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz”

PAPARA PARA İADEM NEDEN YAPILMADI?

Papara üzerinden yapılan iade işlemleriyle ilgili resmi bilgilere göre, alışveriş ya da hizmet iptali sonrasında iade tutarı, üye işyeri tarafından karta bildirilir ve bu süreç bankaya bağlı olarak 1-3 iş günü içerisinde tamamlanabilir.

Ancak, Papara Card ile yapılan işlemler için iade süreci biraz daha uzayabilir; bu durumda yapılan iade işlemi kartına yansıtılır ve genellikle 2-7 iş günü içerisinde Papara hesabına geçer.

Eğer beklenen süre geçmesine rağmen iade tutarı hesabında görünmüyorsa, Papara’nın destek hattına ya da e-posta adresine durumu bildirerek takip açmanı öneririm.