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Papara soruşturmasında kritik gelişme: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı dahil 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Papara soruşturmasında kritik gelişme: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Türkiye genelinde devam eden yasa dışı bahis operasyonları kapsamında son olarak ülkenin önde gelen fintech şirketlerinden Papara gündeme geldi.

Soruşturma çerçevesinde Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı duyuruldu.

13 şüpheli adliyeye sevk edildi

TCMB'den yapılan açıklamada hesapların güvence altında olduğu, işlemlere geçici olarak günlük sınır getirildiği belirtilmişti. Söz konusu soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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