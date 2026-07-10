Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı yeniden gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Papara sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Karslı, hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın tahliyesine yönelik İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Karslı, karar doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7 Temmuz 2026 tarihli duruşmasında Papara'nın sahibi sanık Ahmet Faruk Karslı’nın tahliyesine karar verildi. Tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Faruk Karslı hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Karar doğrultusunda Ahmet Faruk Karslı, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.