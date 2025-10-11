Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın 28 yıl hapsi isteniyor! 12 Milyar TL’lik para akışı tespit edildi

Papara’ya yönelik yasadışı bahis ve kara para suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın arasında olduğu 5 yöneticinin 28’er yıla kadar hapsi istendi. 2 yıl içerisinde Papara üzerinden 12 milyar TL civarında yasadışı bahis parası çıkışı gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 20 kişinin ise 24’er yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yasadışı bahis ve kara para suçlarından Papara kuruluşuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da arasında olduğu şüpheliler 31 Mayıs günü tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde, PPR Holding Anonim Şirketi başta olmak üzere toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el konulmuştu. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere TMSF kararı ile kayyum atanmıştı.

28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Papara isimli ödeme kuruluşuna yönelik soruşturması tamamlandı. 246 sayfalık İddianamede, aralarında Ahmet Faruk Karslı’nın bulunduğu 5 tutuklu örgüt yöneticisinin, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” ve “Kabahatler Kanununa Muhalefet” suçlarından 14 yıldan 28 yıl hapis ve 50 Milyon TL idari para cezasına çarptırılması talep edildi. Örgüt üyesi diğer 20 şüphelinin ise, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye olmak”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlarından 12 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları talep edildi.

Eşine, annesine, kardeşine 120 milyon TL gönderdi

İddianamede sanık Ahmet Faruk Karslı’nın 2 yıl içerisinde eşine, annesine ve kardeşine toplamda 120 milyon TL para transfer ettiğine dair tespitler yer aldı. Karslı’nın dikkat çeken para transferi arasında; ortağı olduğunu beyan ettiği şahsa 450 milyon, Asuman Şener isimli şahsa 27 milyon dikkat çekerken son 2 yıl içerisinde de 95 milyonluk nakit para çekme eylemi iddianamede belirtildi.

Yalıyı 200 milyona aldı, 30 milyon farkla sattı

İddianamede Karslı’nın ifadesinde, “Papara kullanıcılarına yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak için para gönderilmiş olabilir. Papara Elektronik Para A.Ş 7/24 para transferini Türkiye'de ilk yapan şirkettir. Papara'nın banka hesabı gibi kullanılıyor olması gayet olağan hedeflerimiz arasındadır. Bahis sitelerinin papara bonusu vermeleri tamamen kendi insiyatifleridir. Papara A.Ş'nin veya benim şahsen yasa dışı bahis siteleri veya yöneticileriyle herhangi bir anlaşmam söz konusu değildir. Asılsız iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum” dediği anlatıldı.

2023 yılında Sipahilarağası isimli yalıyı 200 milyona aldığını yaklaşık 1 yıl sonra ise adını hatırlamadığı portföy şirketine 20-30 milyon fark ile devrettiğini Karslı’nın ifadesinde yer alan detaylar arasındaydı.

Yasadışı bahis sistemini gizli tanık anlattı

İddianamede gizli tanık ifadelerine yer verildi. Gizli Tanık Ihlamur ifadesinde, Türkiye’de bahis sitelerinin alt yapı hizmetlerinin nasıl çalıştığını anlattı. Bahis sitesi kurulduktan sonra Türkiye'de yasa dışı hizmet veren ödeme sistemleriyle anlaşılması gerektiğini belirten gizli tanık Ihlamur, “Bu ödeme sistemleri oyunculardan paraları alıp size iletirler ve bu elektronik hizmetleri karşılığında yüzde 4 ile yüzde 15 arası komisyon alırlar. Bu elektronik ödeme sistemlerinin başında Papara gelmektedir. Bu sistemlerin bir kısmı Merkez Bankası ve BDDK lisanslıdır ancak, yasa dışı bahis sistemine para taşımaktadır. Ödeme sistemlerinizi hallettikten sonra yapmanız gereken kendinize Türkiye Cumhuriyeti ile arası iyi olmayan, kolay vize alınacak bir ülke seçip oraya ofis kurmaktır” dedi.

“40 milyon insan yasadışı bahis sistemine bulaştı”

“Devletimiz günlük bir şekilde bu siteleri erişime kapatsa da bir çözüm bulamaz” diyen gizli tanık Ihlamur, “Bu sistemin finansal boyutunun haricinde ise bir de Türk milletinin datasının güvenliği söz konusudur. Bu sistemlere üye olabilmek için TC kimlik numaranızdan tutun da ev adresine, banka bilgilerinize, bankacılık şifrenize kadar vermeniz gerekmektedir. Sitelerin para trafiğini sağlamak içinse muhtaç insanların banka hesapları 500 TL ile bin TL arasında aylık kiralanmaktadır. Şu an Türkiye'de 40 milyon civarı insan yasa dışı bahis sistemine bulaşmış durumdadır. Bu şu demek oluyor; 40 milyon civarı insanın 30 milyon civarının bilgileri Ermenistan’ın ve İngilizlerin elinde bulunmaktadır. Bu sitelere giren herkesin IP adresleri ve cihaz bilgileri bu ülkelerin eline geçmektedir” dedi.

Gizli tanık: Siber suçları kuran memur papara yöneticisi oldu

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, gizli tanık Ladin ise ifadesinde, “Yıllık 50 milyar TL cirosu olan ve gelmiş geçmiş en çok para aklayan ödeme sistemi Papara’dır. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kurucu ekibinde yer alan memur Ziya Uçar şu an Kamu İlişkileri Direktörü olarak Papara’da çalışıyor. Yıllarca Siber Suçlarda yasa dışı bahis üzerine çalıştıktan sonra emekli olur olmaz Papara'da önemli bir bölüm yöneticisi olarak işe başlamıştır. Görev yaptığı sürece Papara’ya çok destek vererek büyümesine sebep veren kişi Ziya Uçar’dır. Papara'nın Türkiye deki tüm faaliyetlerinde Siber Suçlardaki yetkisini kullanarak desteklemiştir. Kendisi ve elemanları üzerinden Papara’ya yaklaşık 10 senedir destek verdiği bilinmektedir” dedi.

Merkez Bankası Raporu: İşlem hacmi 12 milyar tl

İddianamede Merkez Bankası Denetim Raporuna yer verildi. Raporda, 2021-2023 yılları arasında yasa dışı bahis sitelerinde yaklaşık 26 bin 12 Papara hesabının kullanıldığı, bu hesaplarda ilgili tarihler arasında yaklaşık 12 Milyar TL civarında işlem hacminin olduğu anlatıldı. Söz konusu hesapların yaklaşık 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, bu paraların papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına oradan da tespit edilebilen 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildiği belirtildi.

“Yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma içerisindeler”

Papara’nın bahis paralarının naklinde aracı kurum olarak çalıştığı belirtilen iddianamede şu değerlendirmelere yer verildi:

“Yasa dışı bahis sitelerinde büyük oranda Papara hesaplarının kullanıldığı, bu sitelerin bahis baronları olarak bilinen Veysel Şahin, Derkan Başer, Anıl Uzun gibi şahıslara ait olduğu, Papara’nın bu şahıslarla birlikte hareket eden şahıslarla bir iş birliği halinde olduğu, bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleri ile gizli bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır”

“Yasadışı bahisle organize bir yapı”

İddianamede, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistemde dolaşımını sağlayacak şekilde teknik, operasyonel ve finansal rollerle organize bir yapı kurdukları belirtilerek, “Papara Elektronik Para Anonim Şirketinin yönetim kurulu başkanı Ahmet Faruk Karslı’nın liderliğinde teşekkül eden suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerinin nakline ve aklanmasına yönelik bir şirket yapılanması oluşturduğu ve Papara sisteminin yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandığı” ileri sürüldü.

Değerlendirme aşamasında

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.