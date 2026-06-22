Papel Elektronik Para soruşturması: 44 şüpheli için istenen cezalar belli oldu

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 212 sayfalık iddianamede, 3 firma ‘malen sorumlu', 44 şahıs ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şirketin yüzde 100 ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım ile MASAK raporunda ‘gerçek faydalanıcı' olarak gösterilen Asil Ersoydan ile Ferit Samuray isimli şüphelilerin yurt dışına çıktığı ve yakalanamadığı bildirildi.

Örgüt yapısı iddianamede yer aldı

Hazırlanan iddianamede, örgüt yapısına da yer verildi. İddianamede, ‘firari' konumdaki şüpheli İbrahim Yıldırım, ‘yönetim kurulu başkanı olarak örgütsel karar mekanizması' sıfatıyla, ‘firari' konumdaki bir diğer şüpheli Ferit Samuray ise ‘örgütün genel ve sevk idaresini sağlayan gerçek faydalanıcı' sıfatıyla yer aldı. Şüpheli Erol Albayrak, ‘şirketin teknik işlemler ve yazılım süreçlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı' olarak, Ahmet Avar isimli şüpheli ise ‘mali işlerden sorumlu tepe yönetici' olarak yer aldı. Öte yandan 38 şüpheli de ‘örgüt üyesi' sıfatıyla iddianamede yer aldı.

"Sermayenin nakit işlemlerden karşılanması izaha muhtaç"

İddianamede, örgüte yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor da yer aldı. Raporda, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin sürekli zarar beyan etmesine rağmen faaliyet giderlerini ve mal ve hizmet alışlarını artırdığı, sermaye artırımlarının yoğun şekilde devam ettiği, sermaye artışlarının faaliyet giderlerinin finansmanında kullanıldığı, mal ve hizmet alımlarının teknoloji ve bilişim alanlarına yöneldiği vurgulandı. Raporda, şirketin 2020 yılında kurulmasına ve 2022 yılı Ekim ayında TCMB faaliyet izni almasına rağmen 2025 yılına kadar hazırlık süreci niteliğinde bir yapı sergilediği, 2025 yılında net satışların ciddi şekilde yükseldiği ve birçok ödeme kuruluşuna el konulması nedeniyle başka bir elektronik para ödeme kuruluşunun hedefi olabilecek şekilde faaliyet gösterdiği aktarıldı. Raporda, şüpheli Seyhan İbrahim Yıldırım'ın Papel sermayesini ödemeye yönelik işlemleri dikkate alındığında, transferler öncesinde yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri gerçekleştirdiği, sermayenin neredeyse tamamının nakit işlemlerden karşılanmasının izaha muhtaç olduğu anlatıldı. P-Tech Solutions firmasının sermaye artırımlarının da Papel'de olduğu, nakit yatırmalar gerçekleştirildiği ve iki şirket arasında kar-zarar, sermaye artırımı ve finansman modeli bakımından benzer motifler bulunduğu raporda aktarıldı. MASAK raporunda, şüpheliler Asil Ersoydan ve Ferit Samuray'ın Papel bünyesinde gerçek faydalanıcı olarak hareket ediyor olabileceği, Papel hakkında yasa dışı bahis faaliyetlerinin gerçekleştiğine ilişkin çok sayıda istihbari bilgi bulunduğu da vurgulandı. Öte yandan raporda, şirketin tek ortağı Seyhan İbrahim Yıldırım'ın kişisel hesaplarından şirkete toplam 827 milyon lira aktardığı, bu tutarın önemli bir bölümünün nakit yatırma işlemlerinden kaynaklandığının MASAK tarafından izaha muhtaç bulunduğu da aktarıldı.

TCMB raporunda kuruluşun faaliyetlerini durdurulması gerektiği aktarıldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen dış denetim raporu da iddianamede yer verildi. Raporda, şüpheliler Ferit Samuray ve Asil Ersoydan'ın ilişkisi, cüzdandan cüzdana transferlerde olağan dışı işlem hacmi, IP bloklarının yoğun kullanımı, TÖDEB tarafından bildirilen yasa dışı bahis bağlantılı hesaplarla ilişkili müşteriler, düşük bankadan yükleme-yüksek cüzdan transferi örüntüleri, fraud senaryolarının yetersizliği, log kayıt eksiklikleri bulunduğu vurgulandı. Raporda, kuruluşun faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması gerektiği aktarıldı.

Kara liste uygulamasının personel müdahalesiyle işlevsiz kılındığı vurgulandı

İddianamede, şüphelilerin müşterilerin kimlik doğrulama (KYC) süreçlerini sistematik biçimde zayıflatarak üçüncü kişiler adına paravan hesaplar oluşturduğu, yasa dışı bahis gelirlerini bu hesaplar üzerinden parçaladığı, ardından elektronik para sistemleri ve kripto varlık platformları aracılığıyla yurt dışına transfer ettiği bilgisi yer aldı. İddianamede, Ferit Samuray ile Asil Ersoydan'ın ilişkili olduğu öne sürülen Criex AG isimli yabancı şirketin Kraken borsasındaki hesabına yönlendirildiği ileri sürüldü. İddianamede, Papel'in 2020'den bu yana her yıl zarar beyan etmesine karşın sermayesinin 7 milyon liradan 300 milyon liraya yükseltildiğinin dikkat çekici bulunduğu ifade edildi. İddianamede söz konusu yazışmalarda "bahisçi" olarak nitelendirilen kullanıcı hesaplarının izleme sürecine alınmasının tartışıldığı, kullanıcıların bahis sitelerine şifre paylaşmasının personel tarafından bilindiğinin anlaşıldığı öne sürüldü. İddianamede, şirket personelinin kara listedeki bir IBAN için ‘bir IBAN'ı blacklistten çıkarma işi var' talebi ilettiği, karşı tarafın ise ‘kaldırdım IBAN'ı' şeklinde yanıt verdiği vurgulandı. Yine başka kayıtlarda, ‘kullanıcımız kara listededir, desteğinizi rica ederiz' şeklindeki taleplerin ardından ‘hesap aktif edilmiştir' şeklinde dönüş yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Savcılık, bu yazışmaların kara liste uygulamasının personel müdahalesiyle işlevsiz kılındığını belirtti.

5 şüpheli hakkında 27 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler, Seyhan İbrahim Yıldırım, Ahmet Avar, Erol Albayrak, Asil Ersoydan ile Ferit Samuray hakkında, ‘malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak' , ‘spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek' ile ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından toplam 12'şer yıldan 27'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

39 şüpheliye 22'şer yıla kadar hapis istemi

Öte yandan diğer 39 şüpheli hakkında ise, ‘spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunları ile bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek', ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve ‘suç işlemek amacıyla kurulmuş olan bir örgüte üye olma' suçlarından 9'ar yıldan 22'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.