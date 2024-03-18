'Para sayma' görüntüleriyle ilgili bir kişi daha ifade verdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, binayı sattığı iddia edilen Ali Rıza Braka da savcılığa ifade verdi.
Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için başlatılan re’sen soruşturma kapsamında bir kişinin daha ifadesi alındı.
Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz geçtiğimiz günlerde 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.
Konuya ilişkin soruşturma sürerken, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka da 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.