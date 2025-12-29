Para transferlerinde yeni dönem ne zaman başlıyor? İşte belirlenen tarih!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilişim altyapıları üzerinden yapılan dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerini sınırlamak amacıyla geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurduğu taslak üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Aktarılan bilgilere göre, yeni yıldan itibaren ATM, mobil ya da internet bankacılığı üzerinden yapılan EFT, FAST ve havale işlemlerinde, transfer açıklamasının en az 20 karakterden oluşması şartının gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda 31 Aralık’a kadar sektör paydaşlarından görüş alınacak; uygulamaya ise 1 Mart ve 1 Temmuz tarihlerinde kademeli geçiş planlanıyor.

MASAK açıklama yapmıştı

MASAK tarafından geçen eylül ayında kamuoyuyla paylaşılan tebliğ taslağına ilişkin şu açıklamada, Türkiye'nin FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi ve ulusal/uluslararası yükümlülüklere etkin şekilde riayet edilmesi hedefi doğrultusunda, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak FATF üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşımlar da dikkate alınarak bir taslak hazırlandığı belirtilmişti.

Taslak düzenlemeyle, finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen nakit işlemlerde, beyanla başlayan ancak yüksek tutarlı işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu ve dayanaklarıyla desteklenen kademeli bir yaklaşım öngörüldü.

Belirlenen miktarda transferlere en az 20 karakterli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde paylaşılan taslak tebliğe göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek, müşterinin "diğer", "bireysel ödeme" ve benzeri seçenekleri tercih etmesi durumunda minimum 20 karakterli işlem açıklaması temin edilecek. Ancak 200 bin liralık limitin 400 bin liraya yükseltilmesi de gündemde.

2 milyon TL ila 20 milyon TL arası nakit işlemlerde ise müşterinde Nakit İşlem Beyan Formu doldurması istenecek. Nakit İşlem Beyan Formunda işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilecek.

20 milyon TL üzerinde kaynağı da sorulacak

Yayımlanan taslağa göre finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formunun, detaylı

bir açıklama içerecek şekilde ve ilgili dayanakları eklenmek suretiyle doldurulmasını

sağlamakla yükümlü olacak. Yani söz konusu formun doldurulmasının yanında fonun kaynağında dair de açıklama yapılması zorunlu olacak.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor

Görüşe açılan tebliğinin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor. MASAK açıklamasına göre söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam ederken, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler 18 Ağustos 2025 tarihine kadar '[email protected]' adresine iletilebiliyor.