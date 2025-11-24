Paramount Otel soruşturmasında Cihan Ekşioğlu tahliye edildi

  1. Ekonomim
Paramount Oteli'ne "çökülmesi" olarak bilinen kara para aklama soruşturmada iş insanı Cihan Ekşioğlu tahliye edildi.

Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca The Plaza Bodrum'a (Paramount Otel) yönelik 'çökme' iddasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Halktv'nin haberine göre yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkartılmış, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alınmıştı.

19 Ekim 2025'te ise Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklandı. Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, Melike Yüksel ise yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Parramount Otel soruşturması

Şüphelilerin, 2019 yılından itibaren Ufuk Turizm İşletmeleri A.Ş. adlı şirketin acze düşmesini fırsat bilerek, şirketi borçlandırdıkları, faiz karşılığı borç verdikleri ve otelin üst hakkını devralarak usulsüz kazanç elde ettikleri soruşturma dosyasında yer aldı.

Şirkete kayyum atandı


Soruşturma kapsamında otelin yer aldığı Muğla’nın Bodrum ilçesi, Torba Mahallesi’ndeki 111 Ada 1 parsel üzerinde bulunan mülk ile şirket ortaklık paylarına el konuldu.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133. maddesi uyarınca, şirkete TMSF kayyumu atanması kararı verildi.

