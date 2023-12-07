Paranın sahibini sosyal medyadan buldu, hesabına yanlışlıkla yatan 450 bin TL’yi iade etti

Diyarbakır’da yaşayan tespih ustası Cebrail Çelebi (40), akşam işten eve gittiğinde “450 bin TL hesabınıza aktarıldı” bildirimini görünce şoke oldu. Çelebi, tanımadığı Emrah Çiftçi tarafından hesabına yatırılan yüklü miktardaki parayı gerçek sahibine iade etmek için banka ile iletişime geçti. Bankanın gizlilik politikası nedeniyle kendisine göndericinin numarasını beyan edemediklerini söyleyen Çelebi, daha sonra sosyal medya üzerinden şahsa ulaştı.

Çelebi, Çiftçi’ye paranın miktarının ne kadar olduğunu söylemesiyle doğru cevabı alınca gerçek sahibinin Çiftçi olduğunu belirledi. Şahsı doğruladıktan sonra bugün sabah saatlerinde parayı iade etti.

“450 bin TL’yi 450 TL sandım, umursamadım”

Çiftçi’nin İstanbul’da bir oto galeri şirketinin olduğunu ve muhasebecisinin yanlış işlem yapmasıyla paranın hesabına aktarıldığını belirten Çelebi, “Dün akşam işten eve geçtim. Evde otururken mesaj geldi. Banka hesabıma 450 bin TL’nin aktarıldığı yazıyordu. Ben de belki müşterim 450 TL göndermiş diye fazla umursamadım. Daha sonra hesabımı kontrol ettiğimde 450 TL değil de 450 bin TL olduğunu fark ettim. Bankaya durumu söyledim ama kendileri gizlilik politikası nedeniyle parayı atan kişinin numarasını vermek istemedi. Ben de atılan dekont üzerindeki isimle sosyal medyadan şahsı buldum. İstanbul’da bir oto galericinin muhasebecisi tarafından gönderildiğini öğrendim. Tabii direkt kendisine miktarı söylemedim. Önce siz yanlış bir para transferi gerçekleştirdiniz mi diye sordum. Sonrasında kendisi 450 bin TL’yi akşam saatlerinde yanlışlıkla gönderdiğini söyleyince artık güvendim. Kendisine transfer kesintisi olacağından dolayı parayı sabah atacağımı söyledim. Ve tekrar teyit ederek şahsın parasını gönderdim” dedi.