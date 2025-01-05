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Paranın Yönü ocak sayısı bayilerde!

Zeynep AKTAŞ yönetiminde hazırlanan ve paraya yön veren tüm gelişmeleri içeren Paranın Yönü dergisi artık aylık olarak bayilerdeki yerini alıyor. Ocak ayı sayısı tüm seçkin bayilerde yerini aldı...

Haber Merkezi
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Paranın Yönü ocak sayısı bayilerde!
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Zeynep AKTAŞ yönetiminde hazırlanan ve paraya yön veren tüm gelişmeleri içeren Paranın Yönü dergisi artık aylık olarak bayilerdeki yerini alıyor.

Vahap MUNYAR, Hakan GÜLDAĞ, Ali AĞAOĞLU, Barış ESEN, Bader ARSLAN Berna ÖNSEL, Şebnem TURHAN, Berfin ÇİPA ve Evrim KÜÇÜK'ün de aralarında bulunduğu önemli yazar kadrosu ve habercileriyle, paranın nabzını tutmaya devam ediyor...

Paranın Yönü dergisinin ocak sayısı seçkin bayilerde yerini aldı...

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