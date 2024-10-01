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Paravan şirketlerle 2,5 milyar TL'lik vurgun: 44 gözaltına alındı

Eskişehir'de merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 44 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Paravan şirketlerle 2,5 milyar TL'lik vurgun: 44 gözaltına alındı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya uygulamaları üzerinden reklam ve ilan vererek yanıltıcı paylaşımlarla yüksek kazanç vadederek ikna ettikleri vatandaşlardan 2,5 milyar lira haksız kazanç temin eden şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mağdur olan vatandaşların şikayetçi olması üzerine yürütülen soruşturmada, para akışının adım adım izlendiği ve yapılan incelemelerde işlemler için kullanılan 23 paravan şirket tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, sosyal medya hesaplarında "yüksek kazanç, forex kazanç ve yatırım temsilcisi" gibi başlıklarla reklam vererek yanıltıcı paylaşımlarda bulunan şüphelilerin, buna ilgi gösteren vatandaşlara ulaşarak kendilerini yatırım uzmanı ve danışmanı şeklinde tanıttığı bildirildi.

Şüphelilerin yatırım yapmaya ikna ettikleri vatandaşları oluşturdukları sahte finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamaları belgeleriyle yaklaşık 2,5 milyar lira dolandırdığı dile getirilen açıklamada, "Şüphelilerin elde edilen parayı paravan şirketler aracılığı ile banka hesaplarını kiraya veren şüphelilere aktardıkları, devamında kripto cüzdan hesaplarına transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Eskişehir merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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