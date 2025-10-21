Paribu ve Papara'nın 24 kullanıcısına "yasa dışı bahis" operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 3 milyar 665 milyon liralık para trafiği tespit edildi.

Jandarma koordinesinde düzenlenen operasyonda, çoğu 20’li yaşlarda olan şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı.

Soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar bu kişilerden 15’i gözaltına alındı.

Soruşturmada yasa dışı bahis gelirlerinin dijital para transferleriyle aklandığı tespit edildi. Savcılık, Papara Elektronik Para A.Ş. ve Paribu Teknoloji A.Ş. üzerinden yapılan işlemleri incelemeye aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin yürüttüğü çalışmalarda, bu platformlar üzerinden gerçekleşen para hareketleri MASAK raporlarıyla birlikte analiz edilerek, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik finansal bağlantıları ortaya çıkarıldı.

Başsavcılıktan açıklama: Toplamda 3 milyar 665 milyon liralık para trafiği

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet (yasa dışı bahis) iddiasıyla yapılan araştırma kapsamında, 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde www.paribahis849.com uzantılı web sitesinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla para transferi gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu siteye para transferi yapan kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle toplam 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği belirlenmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), Paribu Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., Papara Elektronik Para A.Ş. ile yapılan ortak çalışma sonucunda; CMK-135 kapsamında HTS kayıtları, suç kayıtları ve sosyal mali durum analizleri incelenmiştir.

Yapılan finansal analizlerde 14 ve 9 kişiden oluşan iki grubun yasa dışı bahis faaliyetlerinde birlikte hareket ettiği, 14 kişilik grubun toplam işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 lira 24 kuruş, 9 kişilik grubun işlem hacminin 785 milyon 644 bin 932 lira 29 kuruş ve ayrıca 1 kişinin 394 milyon 104 bin 980 lira 90 kuruşluk işlem yaptığı tespit edilmiştir. Böylece toplamda 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira 40 kuruşluk para trafiği ortaya çıkarılmıştır.

Yürütülen bu titiz soruşturma neticesinde, 21 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyon kapsamında tespit edilen şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü, neden olduğu vergi kaybı ve şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençler olması dikkate alındığında, devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir.”

Paribu: İştiraklerimize yönelik bir operasyon yapıldığı iddiaları asılsız

Paribu yayınladığı yazılı açıklamada iştiraklerine yönelik bir operasyon yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Paribu, medya kuruluşlarıyla iletişime geçerek, resmi açıklamalar üzerinden yanlış yorumlanan, manipülatif ve itibar zedeleyici haberlerin düzeltilmesini sağladığını açıkladı.

Açıklamada, Paribu’nun faaliyetlerini 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun şekilde sürdürdüğü ve kamu otoriteleriyle iş birliği içinde hareket ettiği vurgulandı.

Kullanıcılara güvence veren şirket, Paribu’daki işlemlerine gönül rahatlığıyla devam edilebileceğini belirterek, destek taleplerinin 7/24 Paribu Destek üzerinden karşılanabileceğini aktardı.

Paribu ayrıca, asılsız iddiaların ve manipülatif haberlerin yayılmasına katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara karşı hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.