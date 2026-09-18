Paris Olimpiyatları'nın yıldızı Yusuf Dikeç'in yeni mesleği belli oldu

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Paris 2024 Olimpiyatları’nda kendine özgü atış stiliyle dünya çapında dikkat çeken milli sporcu Yusuf Dikeç, spor kariyerinde edindiği deneyimleri savunma sanayisi ve silah teknolojileri alanına aktarıyor.

Dikeç, yerli silah üreticisi Derya Arms ile yapılan stratejik iş birliği kapsamında AR-GE danışmanı olarak görev alacak. Milli sporcunun, 25 yılı aşan atıcılık deneyimini yeni ürünlerin tasarım ve geliştirme süreçlerine aktarması bekleniyor.

İş birliği çerçevesinde sportif atıcılık ekipmanlarının yanı sıra savunma teknolojilerine yönelik projeler de gündemde. Dikeç’in saha tecrübesi ile yerli mühendislik çalışmalarının bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Yerli anti-drone tüfeği geliştirilecek

Öne çıkan çalışmalardan biri, manuel ve araç üstü kullanıma uygun yerli anti-drone tüfeği olacak. İnsansız hava araçlarına karşı geliştirilecek sistemin, askeri ve taktik alanlardaki ihtiyaçlar için yerli bir alternatif sunması amaçlanıyor.

Dikeç’in ayrıca yerli imkânlarla geliştirilen ekipmanların uluslararası müsabakalarda Türk sporcular tarafından kullanılmasını önemli bir hedef olarak gördüğü belirtildi. Projelerin, genç atıcılar için daha erişilebilir standartlar oluşturmasına da katkı sağlaması bekleniyor.