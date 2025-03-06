Paris'te Norveç ve Türkiye vurgusu

HAKAN GÜLDAĞ

İhracat Şubat’ta yüzde 1,5 geriledi. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, bu gerilemedeki mevsim ve parite etkilerine dikkat çekerek, bu etkilerin Mart ayında da devam edebileceğini vurguladı. İhracatta patinaj yaptığımız bir sürece girdiğimiz görülüyor. Bu süreçte, ihracatçılarımızın taleplerine çok hızlı bir şekilde eğilmekte ve desteği hızla artırmakta büyük ama çok büyük yarar var. Dünyada ittifakların, dolayısıyla tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu süreçte, rekabet gücümüzü ve pazarlarımızı kaybetmek kolay kolay onarılmayacak bir hata olur. Öte yandan bu dönem, aynı zamanda ihracatçılarımızı fark yaratacak desteklerlere tahkim ettiğimizde önümüzde yeni fırsat kapılarının peşpeşe açılacağı bir dönem.

Sürekli jeopolitik tansiyon, yüksek gümrük vergileri, ihracat yasakları Amerika’nın devlet politikası oldu. Belli olmaz, önümüzdeki günlerde, gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan gerginlikler, ama pazarlıkla ama şantajla anlaşmaya dönüşebilir. Gelgelelim, dünya düzeninin 70 yıllık temel taşı bir kez yerinden oynadı. Devamı gelir. ABD, Avrupa’nın stratejik ortağı olma rolünü terk ediyor. Avrupa-ABD ittifakı çatırdıyor. Trump Amerikasının ‘business’ ile mafya tarzının iç içe geçtiği politikasının dinamiği de iyiden iyiye netleşiyor: Güçlü olan haklıdır. Artık ahlak, adalet, dostluk ‘out’. Şantaj, pazarlık, haraç ‘in’.

Bu arada NBE Tv’de Global Konuşmalar’ın yorumcusu Hakan Akbaş Çin'in ABD'ye verdiği mesajı aktardı, “Hangi savaş olursa olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız.”

Hafta başında Paris’te katıldığım Avrupa Ekonomi Medyası Federasyonu’nu (EBM) toplantısında da 1945 sonrası ‘büyük kopuş’ konuşuldu. EBM’in önceki başkanlarından biri, Almanya’nın muhtemel şansölyesi Merz’in “Haziran’a kadar NATO ölmüş olabilir” sözünü hatırlattı. Ve ekledi, “Avrupa için acil konu Norveç ve Türkiye ile ilişkileri hızla iyileştirmek. Birinin parası, ötekinin savunma sanayindeki gücü Avrupa’ya çok iyi gelecek.”