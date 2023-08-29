Park ettiği akaryakıt tankeri evini yıktı

Kaza, Kırıkkale'de Yuva Mahallesi 1504. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesaiden dönen sürücü H.A., çalıştığı özel firmaya ait 06 AH 4407 plakalı akaryakıt tankerini evinin önüne park etti. Bir süre sonra frenlerin boşalmasıyla hareket eden tanker, sürücüye ait tek katlı müstakil eve çarptı. O sırada odada bulunan sürücü H.A. ise yaralandı.



Öte yandan, tanker kazasının yaşandığı zaman diliminde bir otomobil sürücüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta çarptığı otomobildeki iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, otomobiliyle kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.