Park halindeki otomobili iterek çaldılar
Eskişehir'de bir gün arayla park halindeki 2 otomobili çalan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin araçlardan birini iterek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Tepebaşı ilçesinde dün ve bugün gece saatlerinde yaşanan 2 ayrı otomobil hırsızlığıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı.
Çalınan araçları takibe alan ekipler, otomobillerden birinin Eskişehir-Ankara çevre yolu istikametinde seyir halinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerince durdurulan araçta bulunan ve hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan diğer otomobilin de yeri belirlenerek bulunup sahibine teslim edildi.
Öte yandan şüphelilerin park halindeki araçlardan birini iterek çaldığı anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.