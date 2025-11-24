Parkta oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldı
Bağcılar'da bulunan plevne parkında 4 çocuğu bindikleri oyuncaklardan elektrik çarptı.
İstanbul Bağcılar'da bulunan Plevne Parkı'nda 4 çocuk, bindikleri oyuncaklardan elektrik akımına kapıldı.
İlk müdahalenin ardından 4 çocuk, tedbir amacıyla farklı hastanelere sevk edildi.
Çocukların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, parkta kaçak oluşup oluşmadığının belirlenmesi için teknik ekiplerin çalışma yaptığı bildirildi.
