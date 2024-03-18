Parti desteğini çekmişti: Gökhan Zan seçime TİP amblemiyle girecek

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala Türkiye İşçi Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını çektiğini açıkladı.

YSK’nın seçim takvimine göre, aday listeleri kesinleştiği ve oy pusulalarının basımına başlandığı için Zan’ın seçim pusulasında adı ve TİP’in amblemi altında yer alacak. TİP'in, Zan'ı adaylıktan çektiklerine ilişkin kararı, fiilen partinin desteğinin çekildiği anlamına geliyor.

Konuya ilişkin yasal mevzuat Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 16. maddesi şöyle:

''Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takviminde belirtilen yasal sürenin geçtiği ifade edilen açıklamada, Adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden önceki, 20’nci gün ilan eder. Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibare alınmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilir.''

Gökhan Zan: Çekilmiyorum

TİP Hatay'da aday gösterdiği Gökhan Zan'ı, "Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır." ifadeleriyle geri çekti.

Adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayan Zan, yaptığı açıklamada, "Adayım ve çekilmiyorum. TİP Genel Merkezinin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur. Şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğim. Kişilik haklarıma yapılan saldırılara karşı korkmadım, korkmayacağım." dedi.