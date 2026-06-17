  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Parti Sözcüsü Müslim Sarı: Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayıdır
Takip Et

Parti Sözcüsü Müslim Sarı: Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayıdır

CHP'nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili, "Ekrem İmamoğlu bugün itibarıyla bizim CHP'li belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı aday adayıdır" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Parti Sözcüsü Müslim Sarı: Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayıdır
Takip Et

CHP'nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan Berhan Şimşek, "Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı mı?" şeklindeki bir soruya, "Hayır değil. Cumhurbaşkanlığı Ofisi de kapandı. Bir kere ortada hiçbir şey yokken 'cumhurbaşkanı adayı' diyemezsin, 'aday adayı' diyebilirsin" cevabını verdi.

Berhan Şimşek: Ekrem İmamoğlu CHP’nin cumhurbaşkanı adayı değildirBerhan Şimşek: Ekrem İmamoğlu CHP’nin cumhurbaşkanı adayı değildirGündem

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki yayında Müslim Sarı ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Saymaz'ın aktardığına göre Sarı, İmamoğlu'nun adaylığı ile ilgili, "Ekrem İmamoğlu bugün itibarıyla bizim CHP'li belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı aday adayıdır. Bu durum değişmemiştir" ifadelerini kullandı.

CHP'de olağanüstü kurultay imzaları Kılıçdaroğlu'na sunuluyorCHP'de olağanüstü kurultay imzaları Kılıçdaroğlu'na sunuluyorGündem
Yeni parti tartışmasında kritik Mansur Yavaş gelişmesiYeni parti tartışmasında kritik Mansur Yavaş gelişmesiGündem
Özel: Erdoğan’a sesleniyorum, bu sorunu beş dakikada çözebilirizÖzel: Erdoğan’a sesleniyorum, bu sorunu beş dakikada çözebilirizGündem