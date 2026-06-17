Parti Sözcüsü Müslim Sarı: Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayıdır

CHP'nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan Berhan Şimşek, "Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı mı?" şeklindeki bir soruya, "Hayır değil. Cumhurbaşkanlığı Ofisi de kapandı. Bir kere ortada hiçbir şey yokken 'cumhurbaşkanı adayı' diyemezsin, 'aday adayı' diyebilirsin" cevabını verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki yayında Müslim Sarı ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Saymaz'ın aktardığına göre Sarı, İmamoğlu'nun adaylığı ile ilgili, "Ekrem İmamoğlu bugün itibarıyla bizim CHP'li belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı aday adayıdır. Bu durum değişmemiştir" ifadelerini kullandı.