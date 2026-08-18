Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıkladı: İşte YENİ Parti'nin güncel üye sayısı

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partiye üyelik kaydından bulunan kişi sayısının 300 bini geçtiğini açıkladı. Emre, toplam 236 belediyenin de YENİ Partili olduğunu açıkladı. Emre bu rakamın 300'e çıkacağını kaydetti.

Parti Sözcüsü Zeynel Emre şunları ifade etti:

"Türkiye şüphesiz zor durumdadır. Ancak çözümsüz değildir. Çözümün adresi Yeni Parti'dir, Yeni Parti'nin kadrolarıdır, politikalarıdır. Önümüzdeki dönemde eylül ayından itibaren Yeni Parti tüm kadrolarıyla birlikte sahada örgütlenmesini tamamlamış bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacaktır. Partimizin şu ana kadar gelmiş olduğu durumla ilgili gerek örgütlenme gerekse de üye sayısıyla ilgili de sizlere bilgi vermek isterim.

Değerli arkadaşlar, biz online üyeliği burada ifade etmiştim bir önceki basın toplantısında. Telefondan bir uygulamayla, Yargıtay'dan da onaylanacak şekilde 4 dakikalık bir sürede gerçekleştirme imkanımız var. Ve Türk siyasal yaşamında kurulduğu an itibariyle kısa sürede bu kadar ilgi gören başka hiçbir parti olmamıştı.

Sadece online üyelik açıldıktan bu ana kadar 125 bin üyelik gerçekleşti. Yani bu rakamı şöyle, sadece bakın kısa bir süre için 125 bin üyeliği şöyle düşünün. 125 bin kişi düzenli aidat vermek üzere partimize üye olmuştur. Aidatını vererek. Ve burada da yani bir önceki, bu plan öncesi dönemden örnek vereyim. Orada 2 milyon üye vardı.

"300 bini aştı"

Ve yine şu ana kadar manuel şekilde yani örgütlerin, ilçelerin kısa sürede dağıttığımız ve dönüş yapılan üyeliklerle birlikte üye sayımızın 300 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Dediğim gibi yani siyasal yaşamımızda bu ilk ve rekor. Hiçbir zaman bu kadar hızlı örgütlenen ve bu kadar hızlı büyüme eğilimi gösteren hiçbir siyasi parti olmamıştır.

Her akşam 8'de saymanımız bir açıklama yapıyordu. 20. gün itibariyle bu akşam 8'de de bağış miktarını ve bağışçı sayısını sizlerle paylaşacak. Yine Genel Başkanımız bu hafta itibariyle Sakarya ve Kocaeli'nde iki saha çalışması planlanıyor. Ancak henüz kesinleşmedi. Kesinleştikten sonra onların da günü ve saati...

Yine Genel Başkanımız bu hafta itibariyle Sakarya ve Kocaeli'nde iki saha çalışması planlanıyor. Ancak henüz kesinleşmedi, kesinleştikten sonra onların da günü ve saati duyurusu yapılacak.

Şu ana kadar partimize geçen belediye sayısı 236 oldu.

Bunu daha önceki basın toplantılarında ifade etmiştim. Özellikle belediyeler konusunda, o ildeki belediyenin, meclis üyesi dağılımı, rakip partinin durumu gibi başlıkların etkili olduğunu, ona göre bir planlama dahilinde yaptığımızı ifade edeyim tekrardan. Yani bizim planlamamıza göre bu sayı 300'lerin çok üzerine çıkacak."