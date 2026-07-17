Partiler 2026 yazını oldukça sıcak ve yoğun geçirecek

BESTİ KARALAR / ANKARA

Mutlak-butlan kararıyla bölünen CHP’de tarafların programları ise birbirinden farklı olacak. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarıyla, Kemal Kılıçdaroğlu ise yeni kadrolarını oluşturmak için mesai yapacak. Terörsüz Türkiye sürecinin aktörlerinden DEM Parti ise bir taraftan Eylül ayında yapılacak parti kurultayına hazırlanırken, bir taraftan da süreçle ilgili iktidar ve İmralı arasındaki görüşme trafiğini sürdürecek. Yeniden Refah Partisi, SP, Deva ve Gelecek Partileri ise yeni kuracakları ittifakın yol haritasını belirleyecekler.

AK Parti ‘çat’ kapı yapacak

AK Parti Meclis tatile girdikten sonra, milletvekilleri için saha çalışma programı hazırladı. Erdoğan'ın "Caddeyi, sokağı boş bırakmayacağız" mesajı sonrası hazırlanan programda, milletvekillerinden düzenli ilçe, mahalle ve köy ziyaretleri yapmaları, "çat kapı" hane ziyaretleri gerçekleştirmeleri, partiden istifa eden üyelerle görüşmeleri ve vatandaşla doğrudan temas kurmaları istendi. Çalışma programının, teşkilatlardan ve sahadan gelen talep ve beklentiler doğrultusunda hazırlandığı, bu şekilde milletvekilleri saha faaliyetlerinde daha etkin hale gelecek. Milletvekillerinin düzenli olarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirmesi, organize sanayi bölgelerinde işverenlerin yanı sıra işçilerle de bir araya gelmeleri planlandı.

Özel ve Kılıçdaroğlu yarışı

Özgür Özel, kurultay taleplerinin sonuçsuz kalacağını kabul ederek, yeni parti hazırlıklarına başladı. 20 Temmuz'dan sonra yeni partinin yol haritası belirlenecek. Yaz ayları boyunca yeni partinin kurulma aşaması ile meşgul olacak. Öte yandan, mevcut bir parti de olabilecek bir baskın seçime hazırlıksız yakalanmamak için hazır tutulacak. Mahkeme kararı ile genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılmasını bekliyor. Kılıçdaroğlu da kendi kadrolarını yaz aylarında oluşturacak, yeni bir yol haritası çizecek.

DEM ve ittifak partileri

Terörsüz Türkiye hedefinde sürecin aktörlerinden DEM Parti ise yaz aylarında 20 Eylül’de yapacağı 5. Olağan Kurultay’a hazırlanırken, bir taraftan da süreci hem iktidar hem de İmralı arasında ziyaret trafiğiyle götürecek. Refah Partisi ve AK Parti kökenli YRP, SP, Deva ve Gelecek Partileri yeni bir oluşum için harekete geçiyor. AK Parti’ye alternatif olarak yola çıkan 4 siyasi parti ittifak hazırlıklarını yaz aylarında şekillendirecek, yol haritasını belirleyecek. MHP, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salon toplantıları düzenleyerek Terörsüz Türkiye’yi halka anlatacak.