Partiler arasında ittifak arayışları? Yeni ittifaklar nasıl oluşacak?

BESTİ KARALAR

Mayıs 2023 seçimlerinde seçime katılan siyasi partilerin büyük çoğunluğu Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Ata İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı adları adına beş siyasi oluşum kapsamında seçime girdi.

Türkiye’de 14 Mayıs tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne yaklaşık 36 siyasi parti katıldı. Bu partilerin bir kısmı ittifaklar oluşturarak sandığa gitti. En erken 2027 ya da zamanında yani 2028 yılında yapılacak genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifaklar değişecek gibi görünüyor ve seçime tek başına girmeye cesaret edemeyen küçük partiler yeni arayışlar içeresinde.

‘Millet İttifakı bileşenleri dağılıyor’

Önümüzdeki günlerde Yeniden Refah Partisi dışında Cumhur İttifakı çatısı altında seçime giren partiler aynı şekilde yola devam edecekler gibi görünüyor. 24 Mayıs 2023’de “Altılı Masa” girişimiyle bilinen altı siyasi parti, “Millet İttifakı” adı altında seçimlere giren CHP, İYİ Parti, SP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DP’nin önümüzdeki seçimlere birlikte girmeleri neredeyse imkansız gibi görünüyor.

CHP sıralarından Meclis’e giren SP, Gelecek Partisi, DP, DEVA Partisi’nin önümüzdeki seçimlere birlikte girme ihtimalleri kalmadı. Söz konusu partiler CHP dışında yeni arayışlara girecek gibi görünüyor. Gelecek ve DEVA Partili milletvekillerinin önümüzdeki günlerde AK Parti’ye katılacakları iddiaları gündemde yerini korurken, bu partilerin seçimlere tek başlarına girme şanslarının zayıf olduğu söyleniyor.

‘Yeniden Refah Partisi çatı parti mi olacak?’

Cumhur İttifakı ile yol ayrımına giren, Yeniden Refah Partisi’nin önümüzdeki günlerde Gelecek, SP, DEVA partilerini kendi çatısı altında toplayacağı öne sürülüyor.

Meral Akşener’in Genel Başkanlığı döneminde partiden ayrılan ve kendilerine yeni parti kuran Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi ile Yavuz Ağıralioğlu’nun Anahtar Partisi önümüzdeki günlerde İYİ Parti çatısı altında ‘milliyetçi blok’ ittifakının oluşması ihtimali uzak görünmüyor.