Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek

BESTİ KARALAR

CHP’de komisyon kararını verdi, üyelerini bugün bildirecek. Meclis’te grubu bulunan ve temsil edilen partilerden üye talep eden Kurtulmuş’un Ağustos’un ilk haftasında komisyonun kurulma aşaması ile ilgili de kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

“AK Parti’nin üye profili: Türkiye’yi temsil edecek”

AK Parti, komisyonda 21 milletvekili ile temsil edilecek. Komisyonda görev alacak milletvekillerini “bölge ve il” dengesini gözeterek belirleyecek. Her bölgeden milletvekili olacak. 21 milletvekili arasında hukukçu, iletişimci, akademisyen ve siyaset bilimci isimler tercih edilecek.

CHP komisyona girmek için şartlarını dile getirirken, Genel Başkan Özgür Özel, üyeleri bugün TBMM Başkanlığı’na bildireceklerini açıkladı. CHP, komisyon kurulmadan önce TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan da çekincelerini giderecek bir açıklama yapmasını talep etmişti.

MHP ve DEM üyelerini belirledi

MHP ve DEM ilk üyelerini belirleyen ve açıklayan partiler oldu. 51 üyeli komisyona, AKP, MHP ve DEM Parti’nin ardından Yeni Yol Grubu, Emek Partisi, Demokratik Sol Parti ve Hüda-Par da üyelerini bugün TBMM Başkanlığı’na bildirecek. İYİ Parti’nin üye vermeyeceğini açıkladığı komisyona, Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Demokrat Parti’nin komisyona üye verip vermeyeceği bugün netleşecek.

Ağustos’un ilk haftasında kurulması ve hazırlıklara başlaması beklenen komisyon, yılbaşından önce çalışmalarını tamamlamış olacak. TBMM Başkanı’nın inisiyatifinde kurulacak olan komisyon, süreçle ilgili atılacak adımları, yapılacak yasal düzenlemeleri istişare edecek.