Partili kurmaylar yanıtladı: Mesut Özarslan, MHP'ye mi geçecek?

Ankara, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan istifasına gerekçe olarak CHP içinden maruz kaldığını söylediği "iftira ve tehditleri" gösterdi.

İstifanın ertesi günü Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP Genel Başkanı Özür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Özarslan'ın 11 Şubat Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında AK Parti'ye katılacağına dair iddialar da gündemde yerini koruyor. Ancak, Mesut Özarslan'ın MHP’ye geçebileceği de tartışılıyor.

Mesut Özarslan dün akşam CNN Türk canlı yayınında “AK Parti’ye mi geçeceksiniz?” sorusuna “AK Parti’ye mi MHP'ye mi olur, yoksa bağımsız mı devam ederim, bakacağız” demişti.

MHP’li yetkililer Özarslan’ın MHP’ye geçip geçmeyeceği sorusu yanıtladı.

Gazeteci İsmail Saymaz konuya ilişkin MHP’li yetkililerle görüştüğünü belirterek “Mesut Özarslan’ın MHP’ye geçebileceği iddiasını MHP’li yetkililere sordum. ‘Bizim böyle bir gündemimiz yok’ dediler” mesajını paylaştı.