Pasaport ve vize harçları ne kadar oldu? (2024 Pasaport ve vize harçları)

2023'ün son günlerinde birçok harç ve vergi bedelinde gelecek yıla yönelik güncelleme yaşanmaya devam ediyor. Buna göre 2024'te uygulanacak pasaport ve vize harçları Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. İşte 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni pasaport ve vize harç bedelleri şöyle:

2024 yılı pasaport harçları

* 6 aya kadar bin 639 lira

* 1 yıl için 2 bin 396 lira

* 2 yıl için 3 bin 912 lira

* 3 yıl için 5 bin 558 lira

* 3 yıldan fazla süreliler için ise 7 bin 833 lira olarak belirlendi.

2024 yılı giriş vize harçları

* Tek giriş için 5 bin 476 lira

* Müteaddit giriş için 18 bin 346 lira

2024 yılı transit vize tutarları

* Tek transit için 5 bin 437

* Çift transit için 10 bin 989 oldu.