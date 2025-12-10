Paşinyan: Türkiye-Ermenistan sınırının açılması için siyasi karar yakında alınabilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Berlin’de düzenlenen bir panelde Türkiye–Ermenistan ilişkilerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Paşinyan, son dönemde Ankara ile yürütülen görüşmelerde belirgin bir hareketlenme olduğunu ifade etti.

Paşinyan, temasların yalnızca liderler düzeyinde değil; dışişleri bakanları, özel temsilciler, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları ve diğer ilgili bakanlıklar arasında da sürdüğünü belirtti. Diplomatik ilişkiler henüz kurulmamış olsa da Ankara ile “çok aktif müzakereler” yürüttüklerini vurguladı.

Sınırların açılması beklentisi

Paşinyan, Türkiye’nin Ermenistan ile sınırı açması ve diplomatik ilişki kurulması yönünde beklenen siyasi adımı atmasını umduğunu söyledi. Böyle bir kararın Ermenistan’a kara ve demiryolu üzerinden Avrupa Birliği’ne — özellikle de Almanya’ya — doğrudan bağlantı sağlayacağını dile getirdi.

Bu adımın ekonomik, siyasi ve yatırım açısından Ermenistan için “dönüm noktası” niteliğinde olacağını da ekledi.

Bölgesel denklemde yeni fırsatlar

Paşinyan, Güney Kafkasya’nın önünde önemli bir fırsat penceresi olduğunu belirtti. Türkiye–Ermenistan normalleşmesinin yanı sıra Ermenistan–Azerbaycan barış süreci, TRIPP projesi, Gürcistan ve İran’la iyi ilişkiler ve Rusya ile yapıcı diyalog sayesinde bölgenin Kuzey–Güney ve Doğu–Batı hatlarına alternatif, cazip bir transit koridora dönüşebileceğini söyledi.

“Bu tarihî fırsatı gerçekleştirmek için tüm çabayı gösteriyoruz,” ifadelerini kullandı.

Süreç nasıl ilerledi?

Ermenistan ile Türkiye arasındaki diyaloğa yönelik temaslar son yıllarda yeniden canlanmış durumda. İki ülke 2021’de karşılıklı özel temsilciler atadı; zaman zaman doğrudan görüşmeler ve üçüncü ülkelerde temaslar gerçekleştirildi. 1993’ten bu yana kapalı olan sınırın açılması, diplomatik ilişkilerin resmen kurulması ve bölgesel ticaretin canlanması iki tarafın öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Bölgedeki barış süreçleri ve ulaşım koridorlarına yönelik yeni projeler ise normalleşme adımlarının hızlanması için hem siyasi hem ekonomik motivasyon yaratıyor.