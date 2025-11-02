Pastırma sıcakları rekor kırdı: Türkiye’nin 7 ilinde termometreler yazı gösterdi

Meteoroloji verilerine göre, 29 Ekim’de başlayan ve yurdu etkisi altına alan pastırma sıcakları en yoğun şekilde Adana’da hissedildi. Hava sıcaklığının bazı bölgelerde 35 dereceye ulaştığı kentte, sonbahar yerine adeta ilkbahar havası yaşanıyor. Verilere göre, dün Türkiye’nin en sıcak noktası 32,7 dereceyle Adana’nın Yüreğir ilçesi oldu.

Türkiye’nin en sıcak 12 noktası

Meteorolojinin belirlediği Türkiye’nin en sıcak 12 noktası arasına da Adana’dan 7 yer girdi. Verilere göre en sıcak ikinci nokta 31.5 derece ile Feke ilçesi, en sıcak üçüncü nokta ise 31.3 derece ile Seyhan ilçesi oldu.

Onları 30.6 derece ile Ceyhan, 30.5 ile İmamoğlu, 30 ile Sarıçam, ve 29.9 ile Kozan girdi. Sıcakların bugün de devam edeceği 30 ile 35 derece arasında olacağı öngörülüyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklık perşembeye kadar 30 derece ve üzerinde olacak.