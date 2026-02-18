Pastırmanın dilimi 65 liraya, hurmanın kilosu 1000 liraya dayandı!

VEYSEL AĞDAR

Eminönü esnafı, satışları artırmak için geçen haftaya göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim yaptıklarını belirtse de fiyatlar hâlâ cep yakıyor. Eminönü’nde iftariyelik paketler 300 ila 600 lira arasında değişiyor.

En pahalı ürün pastırma

İftariyelikler arasında en pahalı ürün yine pastırma oldu. Kalitesine göre kilosu 2 bin 750 ila 3 bin 650 lira arasında değişen pastırmanın 18 gramlık bir dilimi 45 ila 65 liradan satılıyor. Geçen yıl aynı dönemde pastırmanın kilosu ortalama 1.800 – 2.400 lira bandındaydı. Dilim fiyatı ise 30–40 lira seviyesindeydi. Böylece yıllık artış yüzde 40’ları aşmış durumda.

Hurma 980 liraya dayandı

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmada da artış dikkat çekiyor. Kalitesine göre hurmanın kilosu 450 liradan başlayıp 980 liraya kadar çıkıyor. Geçen yıl üst segment hurma 600–700 lira seviyesindeydi. Orta kalite hurma ise geçen yıl 250–350 lira aralığındaydı.

Kilo yerine gramla alışveriş

Esnafın en dikkat çektiği değişim ise alışveriş miktarında. Önceki yıllarda ürünler genellikle kilo bazında alınırken bu yıl birçok müşteri 250 gram ya da 500 gram tercih ediyor. “Kilo devri kapandı” diyen esnaf, özellikle kuruyemiş, pastırma ve peynirde gramla alışveriş yapıldığını belirtiyor.

Kaşar pahalı geldi, beyaz peynir öne çıktı

Peynir grubunda da tercihler değişti. Eski kaşarın kilosu 450–600 lira arasında satılırken, beyaz peynir 220–350 lira bandında. Geçen yıl eski kaşar 300–400 lira, beyaz peynir ise 150–220 lira seviyesindeydi. Fiyat farkı nedeniyle tüketiciler daha uygun fiyatlı beyaz peynire yöneliyor.

Sepet küçüldü, umut hafta sonuna kaldı

Haftanın ilk iki gününde beklenen yoğunluğu göremeyen esnafın umudu hafta sonuna kaldı. Ancak genel tablo, fiyat artışlarının alışveriş sepetini küçülttüğünü gösteriyor. Esnaf, “Kalabalık var ama alışveriş az. Vatandaş bakıp çıkıyor” diyerek tabloyu özetliyor.