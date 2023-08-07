Patlamaya dair ilk bulgular buğday tozu sıkışması

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananları ziyaret etti.

İlk değerlendirmelerin buğday tozu sıkışması olduğunu anlatan Yavuz, "Şu anki ilk değerlendirmemiz buğday tozu sıkışması bu sektörde olabilecek sebeplerden bir tanesi ve öyle görünüyor şu anda. Mutlaka olay yeri inceleme ekiplerimiz olayı tüm yönleriyle araştırır. Değerlendirmemiz bizim şu anda bu yönde, emareleri de bunu gösteriyor. " ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, bölgedeki diğer siloların tehlike altında olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, "Hava sıcaklıkları olağanüstü bir şekilde 40 dereceleri bulan sıcaklarla karşı karşıyayız. Biz tüm limanları ve bölgeyi denetliyoruz. Meydana gelen hadise liman kaynaklı değil. Dolayısıyla tedbirlerimizi alıyoruz. Bu olay hakikatten hepimizi üzdü ama bahsettiğimiz havalandırma ve soğutma sistemleri bu işin bir parçası orada bizim 60 silomuz var. Gerekli güvenlik tedbirleri ve soğutma çalışmaları da devam ediyor. Etrafta herhangi bir risk oluşmaması bakımından da güvenlik tedbirleri konusunda ekiplerimiz sahada çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

12 yaralının, 3'ü yoğun bakımda

Patlamada yaralananlar hakkında bilgi veren Yazuz, "Şu an itibarıyla 12 kardeşimizin büyük kısmının durumları iyi, 3 kardeşimizin durumu ise biraz daha ağır"

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da yaralıların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamadan 12 kişinin etkilendiğini, bunlardan 3'ünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TMO deposunda meydana gelen patlamadan 12 kişi etkilenmiş olup, 3'ü yoğun bakımda entübe durumdadır. Yaralıların tedavileri Kocaeli Şehir Hastanesi, Derince Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor. Yaralılara, Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanlarına ve şehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.