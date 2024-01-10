Patlayıcı madde imalathanesine operasyon: 1,3 ton kimyasal ürün ele geçirildi

Konya'da izinsiz bir şekilde patlayıcı madde üretimi yapılan bir imalathane ve depoya operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) bağlı ekipler Meram ve Karatay’da izinsiz bir şekilde patlayıcı madde üretimi yapılan bir imalathane ve depoya baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 2 milyon lira olan 1 ton 306 kilogram ağırlığında patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal maddelerin yanı sıra 130 bin adet tel maytap, 8 adet havai fişek, 345 adet meşale, 72 bin adet maytap, 9 bin 535 adet sis bombası ve 7 adet yanıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

Öte yandan, farklı bir operasyonda ise KOM ekipleri, 5 milyon 280 bin adet doldurulmuş makaron, 240 bin adet boş makaron, 3 bin 223 paket sigara, 58 kg tütün, 25 bin 250 adet sigara sarma kağıdı, yaklaşık 50 litre kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin tahmini piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu belirlenirken 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekiplerinin akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı denetimlerde ise şüphe üzerine durdurulan bir akaryakıt tankerinde 32 bin litre faturasız akaryakıt olduğu tespit edilirken, ait olduğu firmaya 3 milyon lira idari işlem yapıldığı öğrenildi.