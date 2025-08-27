Patron sırra kadem bastı! 120 işçinin maaşlarını ödemeden makineleri alıp kaçtı

Mersin’de faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinin sahibinin, çalışanlarının maaşlarını ödemeden kayıplara karıştığı iddia edildi. Yaklaşık 120 işçinin olduğu belirtilen atölyede çalışanlar, 3 aydır ücret alamadıklarını söyleyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

İşçilere maaşlarını ödeyemedi, makineleri alıp kaçtı

Merkez Akdeniz ilçesi Serbest Bölge’de faaliyet gösteren tekstil atölyesinin sahipleri M.A.Ö. ile eşi H.Ö.’nün, iddiaya göre işçilerin maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden gece yarısı tekstil atölyesindeki makineleri alarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Atölyede çalışan işçilere mağdur olduklarını belirterek yardım istedi.

"Patronumuz kaçıp gitti"

Atölyede çalışan ve mağdur olduğunu belirten işçilerden Hakan Kargöz, patronların bir süredir para vermeyerek oyaladıklarını, bir süre sonra da ortadan kaybolduklarını söyledi. Karagöz, "Patronumuz kaçıp gitti. Ondan öncesinde bize batmayacağına dair söz verdi. ’Param var, batmayacağım, işim var’ diye. Bizi kandırdı. ’Paranızı çek halinde bize verdiler, bozduramıyorum’ diyerek iki ay bizi oyaladı. Son işimizi diktikten sonra patronumuz bir gece atölyeyi kapatıp kaçtı. Ortalardan kayboldu. İnsanları belirli bir tarihe açıklama yapacağım diye kandırıp evini de boşaltıp kaçtı. Ortada mağdur kaldık, paramız yok, hiçbir muhatap bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gece gelip atölyeyi boşaltmışlar"

Kargöz, çalışan işçilerin hiçbirinin maaşlarını ve tazminatlarını alamadığını ifade ederek, "Kiminin 2 buçuk sene, kiminin 5, 6, 7, 8 senesi olan insanlar da var. Hiçbiri haklarını alamadı. Ne yıllık izinlerini, ne tazminatlarını, ne maaşlarını hepsi içeride. Patronumuza hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Bir gecede boşaltıp gitti. Gece saat iki, üç arasında gelip atölyeyi boşaltmışlar. Bu civarlarda büyük ihtimalle bir depoya taşımışlar malları. Mallar satılırsa yine de paramız ödenir ama ödemek istemiyor. Kaçıp gitmeyi tercih ediyor" dedi.

"Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, bize ödeme yapmıyor"

Atölyede yaklaşık 120 kişinin çalıştığını vurgulayan Kargöz, "Hepsi mağdur durumda. 15 kişinin çıkışını önceden verdi. Gerisi ortada kaldı. Ne işsizlik maaşı alabiliyorlar ne de başka bir yerde işe başlayabiliyorlar çünkü aktif sigortaları burada devam ediyor. Bir iflas durumu da yok. Adam tamamen parayı alıp kaçtı. Bizim maaşlarımızın üstüne yattı. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, bize ödeme yapmıyor" ifadelerini kullandı. Patronlarının atölyedeki makine ve malzemeleri bir gece gelip aldıklarını da belirten Kargöz, malzemeleri kiraladıkları ufak bir depoda sakladıklarını ileri sürdü. Yetkililerden yardım çağrısında bulunan Kargöz, "Eğer devlet yetkilileri bize yardımcı olursa biz o kaçan malları kamera görüntüleriyle bulmak istiyoruz. Onların satılıp mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"3 aydır zor durumdayız"

Personel Lütfiye Akpınar ise 3 aydır mağdur olduklarını ifade ederek, "Üç aydır maaşları veremediler bize. Ayın 30’u, 20’si, 15’i deyip bizi ertelediler. Her gün burada azar işiterek çalıştık, hakaret yiyerek çalıştık. Yeri geldiğimizde hakkımızı istedik. Hakkımız yok. Alıp kaçmışlar. Biz dilenmiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Bu kadar kişinin çoluk çocuğu var, kiradayız. Üç aydır zor durumdayız. Telefonlarımıza cevap vermiyorlar" diyerek yaşananları anlattı. Öte yandan, atölye sahibiyle irtibat kurulmaya çalışılmasına rağmen kendisine ulaşılamadı.