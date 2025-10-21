Mete Belovacıklı, EKONOMİ Gazetesi'nde yer alan “Kendini fesh eden örgüt” başlıklı yazısında, Meclis'te PKK'nın fesih kararının ardından yapılması planlanan yasal düzenlemeler hakkında çok kritik bir bilgi paylaştı. Belovacıklı, düzenlemelerin başka kişi, örgüt ya da grupları kapsamaması için bahse konu yasada “kendini fesheden örgüt” tanımlamasının yer alacağını ifade etti.

20 ay sonrası içselleştirilmiş durumda

24 Ekim'de karara bağlanması beklenen CHP Kurultayı hakkında iktidar cephesinin görüşlerini de yorumlayan Mete Belovacıklı,

genel seçimlere ilişkin konuşulan tarihi de şu sözlerle duyurdu:

"... Aynı cephe, yukarıdan gelen talimatla partinin 20 ay sonra seçime gitmek üzere çalışmalara başlamasını da içselleştirmiş durumda. Daha resmi olarak telaffuz edilen bir şey yok ama anladığım kadarıyla “patron”un kararı net; seçim 20 ay sonra…

Doğal olarak Komisyon çalışmaları, muhalefet bloğunun çözülmesi, yeni ittifaklar (bkz:Babacan) falan derken bir de ekonomi düzelirse “işimiz iş” diye düşünüyorlar sanırım. Bir de yaşanan bunca sıkıntıya rağmen yaptırılan anketlerde oy oranlarının hala yüzde 31’lerde görünmesi de ayrı bir özgüven veriyordur herhalde!"

