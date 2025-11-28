Paybull soruşturmasında 13 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 19 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasını istedi.

Hakimlik, şüphelilerden 13'ünün tutuklanmasına karar verirken, diğerleri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Başsavcılığın açıklaması

Başsavcılığın 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi adına suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları ile Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'ye İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu duyurulmuştu.