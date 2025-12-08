‘Payco’ya yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının analiz raporunun birlikte incelendiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü göstermektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Deliller birlikte değerlendirildiğinde elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ile bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütülmeye devam edildiği belirtilmişti.

Şirketin işlem hacmi 123 milyar 534 milyon lira

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, incelemelerde şirketin toplam 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 lira işlem hacmine ulaştığı bilgisi verilmişti.

Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek amacıyla şüphelilere ve şirkete ait tüm banka hesapları ve kripto varlık hesaplarına el konulduğu ifade edilen açıklamada, 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut, 3 arsa olmak üzere çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koyma tedbirinin uygulandığı bildirilmişti.