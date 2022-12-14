Paylan: KYK kredi borçlarında gecikme faizinin yerini gecikme zammı aldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclis’te Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlusu gençlerin faiz borçları hakkında basın toplantısı düzenledi.

Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Temmuz 2022 tarihinde “Biz anaparalarını silmiyoruz ama faizlerinin tamamını siliyoruz.” açıklamasını anımsatarak, “Ama gençlerimiz vergi dairelerine gittiğinde gecikme faizinin yerinin gecikme zammının aldığını görüyor.” dedi.

Paylan, şunları kaydetti:

“Bunun üzerine havuz medyası manşetleri attı. Bakın havuz medyasının manşetleri burada Ne diyor? ‘KYK'de yalnızca anapara ödenecek.’ Anapara verilecek diye manşetler atıldı. Haberler yapıldı. Müjde dendi. Gençler kısmen sevindiler. Evet, biz tamamının silinmesini istedik özellikle ama en azından faizi silineceği için gençler sevindiler. Bugünlerde gençlerin çok büyük şikayetleri var. Bakın, sosyal medyada gruplar kurmuşlar, şikayetlerde bulunuyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüne biz itibar ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnızca ana parayı ödeyeceksiniz dedi’ ‘Şu ne diye?’ soruyorlar.

Buradaki bir gencimizin borçlanma rakamları var. Ne yapılmış biliyor musunuz? Bu gencimiz 13 bin lira kredi almış. Bunun gecikme zammını faizini siler gibi yapıp adını gecikme zammına çevirmişler ve bu gencimizin borcunda endekslemeyle 13 bin liralık faiz yalnızca 12 bin 300 yüz liraya düşmüş. Yani gencin bütün faizinde yalnızca 704 lira indirim var. Yani gencimizi 26 bin liralık borcunun, anaparası 13 bin lira, faizi 13 bin lira, faizinden yalnızca 700 lira endekslemede bir indirim yapılmış. Sayın Cumhurbaşkanı bu nedir ya? Bu nedir? Bakın sizin sözünüz burada; ‘Yalnızca anapara ödenecek’ ama gençlerimiz vergi dairelerine gittiğinde gecikme faizinin yerinin gecikme zammını aldığını görüyor. Ve çok küçük bir indirimle karşılaşıyor faizlerde. Şimdi bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın sözü bu anlamda nasıl yenmiş? Ben anlamıyorum. Ya Cumhurbaşkanı KYK borçlusu gençleri kandırdı ya da yeniden Cumhurbaşkanı'nı kandırdılar. Bu konuda mutlaka bir düzenleme yapmak zorundayız. Gençlerin bu anlamda faizlerinin eksik olarak silinmesini kabul edemeyiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu konuda bir irade beyanında bulundu ve Meclis’e bu yasa teklifi geldi. Milletin vekilleri ‘Evet en azından faizler silinsin dedi. Ama Maliye’nin yaptığı uygulama bu çerçevede değil ve faizler hala aynen duruyor. Ve en az 1 milyon üç yüz bin gencimiz hala faizlerle karşı karşıya bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu konuda size çağrımdır. Gelin yasama ve yürütme birlikte, bu eksiği hep beraber giderelim.

"Yalnızca yüzde 47’lik artış yapıldı"

Gençlerimiz evet geçmiş borçlarıyla karşı karşıyalar ama bugün üniversite okuyan gençlerimiz de zor durumdalar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bir müjde verdi. Müjde burada. Geçtiğimiz yıl 850 lira uygulanan kredi ve burslar 1250 liraya çıkacak diyor. Ben bir hesap yaptım. Yüzde 47’lik artışa tekabül ediyor. Yani 850 lirayı 1250 lira yapmış. Yalnızca yüzde 47 artış yapmış burslarda. Peki Sayın Cumhurbaşkanı enflasyona kaç diyorsunuz siz? TÜİK'in enflasyonunu bile yüzde 85. Sokağın enflasyonu kaç? Yüzde 185. Peki bu ne? Niye gençlere yalnızca yüzde 47’lik artış yapıyorsunuz? Neden 850 liralık bursu yalnızca 1250 TL'ye yükseltiyorsunuz?

“Ayda 5 bin lira burs verelim”

Gelecek yıl için kaç paraya reva görüyor bir günde 41 TL. Zaten zam yağmuru devam ediyor. Gelecek yıl da size net bir şekilde söyleyeyim. Şu gün bile bazı büfelerde bir tost bir ayran 40 lira. Yani bir günde bir gencimize Sayın Cumhurbaşkanı bir tost bir ayranı reva görüyor. İşte böyle bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Biz HDP olarak öğrencilere borç değil, burs verilmesini savunuyoruz. Ve burs rakamının da gençlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaları için, en azından bir miktar nefes almaları için 5 bin TL olarak uygulanmasını öneriyoruz ve karşılıksız olarak uygulanmasını öneriyoruz. Kaynak nerede diyeceklerdir. Bunun 200 milyar TL bir yükü var bütçeye. 200 milyar TL nedir? Gelecek sene kur garantili mevduat üzerinden zenginlere, yoksulların vergisinden en az 500 milyar TL aktarılacak. İşte bu 500 milyar TL'nin yarısı bile değildir Milyonlarca gencimizin hem borçlarını silmeliyiz hem de borç değil burs vermeliyiz. O burs rakamı da bir ay için 1250 TL değil, 5 bin TL olmalı. Bu konuda yasa teklifimizi Meclis’e sunmuştuk. Bu yasa teklifinizi güncelleyeceğiz ve gençlerimize nefes alıp almaları için mücadelemizi büyüteceğiz.” (ANKA)