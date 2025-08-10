  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Pazar sabahı İstanbul'da yoğun trafik oluştu: 4 şeritli yol 1’e düştü
Takip Et

Pazar sabahı İstanbul'da yoğun trafik oluştu: 4 şeritli yol 1’e düştü

Gaziosmanpaşa’daki Akşemsettin Viyadüğü’nde 4 şeritli yolun tek şeride düşmesi, pazar sabahı TEM Otoyolu’nda yoğun trafiğe neden oldu. Ankara istikametinde ilerleyen bazı sürücüler, kısa bir mesafeyi 40 dakikadan fazla sürede kat edebildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pazar sabahı İstanbul'da yoğun trafik oluştu: 4 şeritli yol 1’e düştü
Takip Et

Hafta sonu sabah saatlerinde, İstanbul’un önemli ulaşım güzergâhlarından TEM Otoyolu’nun Gaziosmanpaşa mevkisinde, Ankara istikametine yönelik yapılan yol çalışması trafik yoğunluğuna yol açtı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Akşemsettin Viyadüğü üzerindeki 4 şeritli yol tek şeride indirildi. Bu durum, Gaziosmanpaşa TEM çıkışından viyadük bitimine kadar Ankara yönünde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Trafik akışı yavaşladı

Normalde pazar sabahları sakin olan TEM Otoyolu’nda, söz konusu yol çalışmasının etkisiyle trafik akışı yavaşladı. Sürücüler, birkaç dakikada geçilebilecek mesafeyi 40 dakikadan uzun sürede katetmek zorunda kaldı.

Yetkililer, bölgede çalışmaların devam ettiğini belirterek, özellikle Ankara yönüne seyahat edecek sürücülerin mümkün olduğunca alternatif güzergâhları kullanmalarını tavsiye ediyor.

Global Zenginler Raporu yayımlandı: Türkiye, dünyada en fazla milyardere sahip 19. ülke olduGlobal Zenginler Raporu yayımlandı: Türkiye, dünyada en fazla milyardere sahip 19. ülke olduEkonomi

 

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındıSon dakika... Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındıGündem

 

Gündem
Gayrettepe-Zincirlikuyu metro bağlantı tünelinde yeni düzenleme
Gayrettepe-Zincirlikuyu metro bağlantı tünelinde yeni düzenleme
Fransız profesörün İstanbul’da sır ölümü: Soruşturma başlatıldı
Fransız profesörün İstanbul’da sır ölümü: Soruşturma başlatıldı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
AFAD duyurdu: Balıkesir gece yarısı depremle sarsıldı
AFAD duyurdu: Balıkesir gece yarısı depremle sarsıldı
22 ilde sıcaklıklar 40-47,8 derece arasında değişti
22 ilde sıcaklıklar 40-47,8 derece arasında değişti
Tekirdağ'da 39 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'da 39 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı