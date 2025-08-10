Pazar sabahı İstanbul'da yoğun trafik oluştu: 4 şeritli yol 1’e düştü

Hafta sonu sabah saatlerinde, İstanbul’un önemli ulaşım güzergâhlarından TEM Otoyolu’nun Gaziosmanpaşa mevkisinde, Ankara istikametine yönelik yapılan yol çalışması trafik yoğunluğuna yol açtı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Akşemsettin Viyadüğü üzerindeki 4 şeritli yol tek şeride indirildi. Bu durum, Gaziosmanpaşa TEM çıkışından viyadük bitimine kadar Ankara yönünde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Trafik akışı yavaşladı

Normalde pazar sabahları sakin olan TEM Otoyolu’nda, söz konusu yol çalışmasının etkisiyle trafik akışı yavaşladı. Sürücüler, birkaç dakikada geçilebilecek mesafeyi 40 dakikadan uzun sürede katetmek zorunda kaldı.

Yetkililer, bölgede çalışmaların devam ettiğini belirterek, özellikle Ankara yönüne seyahat edecek sürücülerin mümkün olduğunca alternatif güzergâhları kullanmalarını tavsiye ediyor.