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AK Partili vekilin pazar fiyatları tepkisi: Biz de "ya bu ne?" diyoruz

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, katıldığı yerel televizyon programında hayat pahalılığı ve enflasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gazeteciler Tolga Yılmaz ve Doğan Havur’un sorularını yanıtlayan Cıngı, vatandaşların en çok enflasyon nedeniyle şikayetçi olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
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AK Partili vekilin pazar fiyatları tepkisi: Biz de "ya bu ne?" diyoruz
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AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, katıldığı yerel televizyon programında hayat pahalılığı ve enflasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gazeteciler Tolga Yılmaz ve Doğan Havur’un sorularını yanıtlayan Cıngı, vatandaşların en çok enflasyon nedeniyle şikayetçi olduğunu ifade etti.

"Biz de alışveriş yapıyoruz, 'ya bu ne' diyoruz"

Gazeteci Tolga Yılmaz'ın "Çarşıda, pazarda en çok neyle karşılaşıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Cıngı, kendisinin de market ve pazar fiyatları karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. "Biz de alışveriş yapıyoruz, 'ya bu ne' diyoruz. Hayat pahalılığı, enflasyon şu anda ülkenin önemli problemlerinden biri" dedi

"Fiyatlar düşmeyecek ama artış oranı azalacak"

Enflasyonun düşüş trendine girdiğini belirten Cıngı, vatandaşlara enflasyonun ne anlama geldiğini doğru anlatmak gerektiğini vurguladı. "Enflasyon düşüyor demek, fiyatların artış hızının yavaşlaması demek. Fiyatlar düşmeyecek ama artış oranı azalacak" ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki diğer ülkelerde de benzer enflasyon oranları görülüyor"

Cıngı, kullandığı bir mide ilacının fiyatının birkaç yıl içinde 20 liradan 200 liraya çıktığını belirterek bu duruma kendisinin de şaşırdığını dile getirdi. Örnek üzerinden yaşanan fiyat artışlarını anlatan Cıngı, dünyadaki diğer ülkelerde de benzer enflasyon oranlarının görüldüğünü söyledi.

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