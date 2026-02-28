Pegasus, 11 ülkeye seferlerini iptal etti

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Misafirlerimiz, Ortadoğu’daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle; İran, Irak, Ürdün ve Lübnan’a yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Riyad’a yönelik 28 Şubat 2026 tarihli seferlerimiz iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir” denildi.