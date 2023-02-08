Pegasus, deprem bölgelerine 3 günde 108 uçuş düzenledi

Hüseyin ASLIYÜCE

Depremden etkilenen bölgelere yardım uçuşları düzenlenmeye devam ediyor. Pegasus Hava Yolları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlara ve yardım kuruluşlarına destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ve ek sefer planlaması yapıldığını belirtti. Ayrıca, AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ile ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşların tahliyesi için çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

Ayrıca bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi; "6 Şubat tarihinden, 8 Şubat 07.00'a kadar toplam 22 yardım uçuşu ve 86 yolcu uçuşu gerçekleştirdik. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için 7-12 Şubat tarihleri arasında Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tüm iç hat uçuşlarımız ücretsizdir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olabilmek amacıyla AFAD’a 5 milyon TL ve Pegasus çalışanları adına Ahbap Derneği’ne 3 milyon TL bağışta bulunduk. Depremzede minik hayvan dostlarımız için ise depremden etkilenen şehirlerdeki tüm havalimanlarına kabin içinde evcil hayvan taşıma kapları ulaştırdık. Sivil Havacılık kuralları çerçevesinde elimizden gelen desteği sağlıyoruz. 6.852 kişilik Pegasus Ailesi olarak depremden etkilenen vatandaşlar ve yardım ekipleri için çalışıyoruz’’