Pegasus, deprem bölgesinden dönüşleri 100 liraya sabitledi

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus, yardım ekiplerinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin deprem bölgesine ulaştırılması için koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Pegasus Hava Yolları basına yaptığı açıklamada ’’Misafirlerimiz ve kurtarma ekipleri için ek seferlerimizi açmaya devam ediyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş çıkışlı tüm uçuşlarımız 13 Şubat 2023’e kadar tek yön vergiler dahil 100 TL’dir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pegasus, deprem bölgesinden seyahat edecek yolculara 6-21 Şubat 2023 tarihli uçuşları için web veya mobil uygulamasından ücretsiz olarak değişiklik yapma, açığa alma ve iptal hakkı sunduğunu açıklamıştı.