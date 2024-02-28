Pegasus karşılıklı 18 seferini iptal etti

Pegasus Hava Yolları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı-varışlı olmak üzere yarın icra edilmesi planlanan 18 seferini Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) kararı gereği iptal ettiğini duyurdu. Açıklamada, yarın Sabiha Gökçen kalkışlı-varışlı icra edilmesi planlanan ancak MADKOM kararı gereği karşılıklı iptal edilen seferler şöyle sıralandı:



Pegasus'un iptal edilen seferleri hangisi?



"PC4450 Sabiha Gökçen-Konya, PC4451 Konya-Sabiha Gökçen, PC2810 Sabiha Gökçen-Trabzon, PC2811 Trabzon-Sabiha Gökçen, PC4782 Sabiha Gökçen-Milas-Bodrum, PC4783 Milas-Bodrum-Sabiha Gökçen, PC2182 Sabiha Gökçen-İzmir, PC2183 İzmir-Sabiha Gökçen, PC2660 Sabiha Gökçen-Ankara, PC2661 Ankara-Sabiha Gökçen, PC4752 Sabiha Gökçen-Adana, PC4753 Adana-Sabiha Gökçen, PC2790 Sabiha Gökçen-Samsun, PC2791 Samsun-Sabiha Gökçen, PC2732 Sabiha Gökçen-Kayseri, PC2733 Kayseri-Sabiha Gökçen, PC4762 Sabiha Gökçen-Dalaman ve PC4763 Dalaman-Sabiha Gökçen"



Hava muhalefetindeki gelişmeler ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayılarında artışların olabileceğinin de belirtildiği açıklamada, biletli yolculara yönelik, "Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz" uyarısında bulunuldu. Ayrıca açıklamada, ücretsiz bilet değişim ve iade işlemlerinin hava yolu şirketinin mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden yapılabileceği kaydedildi.