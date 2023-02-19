Pegasus, tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattı
Pegasus Hava Yolları, deprem bölgelerindeki illerden yapılan ücretsiz tahliye seferlerinin 1 Mart'a kadar uzatıldığı duyurdu.
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Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın tahliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1 Mart 2023'e kadar tüm tahliye seferlerimiz ücretsiz olacaktır. Tahliyenin hızlandırılması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." bilgisi verildi.