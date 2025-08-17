Pek çok ilde acele kamulaştırma kararı! Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de
Pek çok ilde doğal gaz, rüzgar elektrik santrali (RES), güneş enerjisi santrali (GES) ve enerji iletim hatları projeleri için acele kamulaştırma içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bazı illerdeki acele kamulaştırma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kamulaştırma kararları hangi illeri kapsıyor?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, acele kamulaştırma yapılacak projeler ve ilgili iller şöyle:
-
Kuluncak-Elazığ Doğal Gaz Boru Hattı Projesi: Elazığ’ın 5 ilçesinde bazı taşınmazlar
-
Birecik OSM TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi: Şanlıurfa Birecik hattı üzerindeki taşınmazlar
-
Kandıra RES Elektrik Üretim Tesisi: Kocaeli’de bazı taşınmazlar
-
Erciş-Patnos ve Gevaş Doğal Gaz Boru Hattı Projesi: Ağrı ve Van’daki bazı taşınmazlar
-
R24-Sergen-1 RES Elektrik Üretim Tesisi: Kırklareli’de bazı taşınmazlar
-
Hizan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi: Bitlis’in Güroymak ve Hizan ilçeleri arasında kalan taşınmazlar
-
Adapazarı RES Elektrik Üretim Tesisi: Bolu ilinde bazı taşınmazlar
-
Devekıran TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi: Şanlıurfa Viranşehir arasındaki taşınmazlar
-
Kirazlıköprü Sulaması Projesi: Belirlenen bölgelerdeki taşınmazlar
-
Lydia Depolamalı GES Elektrik Üretim Tesisi: Eskişehir Çifteler ilçesi, Eminekin Mahallesi
-
Karabük Gar Sahası Projesi: Karabük’te bazı taşınmazlar
-
Gelinkaya GES Elektrik Üretim Tesisi: Erzurum’da bazı taşınmazlar
-
Yellice RES Tesisi: Sivas’ta bazı taşınmazlar
-
Ömerli RES Elektrik Üretim Tesisi: İstanbul’da bazı taşınmazlar
-
Korkuteli-Varsak Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi: Antalya’da bazı taşınmazlar
-
Şile RES Elektrik Üretim Tesisi: İstanbul Çatalca Hallaçlı Mahallesi’nde bazı taşınmazlar
-
Enerji nakil hatları için kamulaştırmalar: Konya, Afyonkarahisar, Kırşehir, Eskişehir, Sakarya ve Kocaeli’de bazı taşınmazlar