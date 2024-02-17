Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB tarafından yapılan son açıklamaya göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. İlk belirlemelere göre 6 terörist de etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin üs bölgesine sızma girişiminde çıkan çatışma sonucu Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ın şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. İlk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan personelimiz, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.