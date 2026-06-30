  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Pençe-Kilit bölgesinde askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Hilal şehit oldu
Takip Et

Pençe-Kilit bölgesinde askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Hilal şehit oldu

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pençe-Kilit bölgesinde askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Hilal şehit oldu
Takip Et

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 22 Mayıs tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran tarihinde şehit olduğunu bildirdi.

Pençe-Kilit bölgesinde askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Hilal şehit oldu - Resim : 1

Bakan Güler açıklamada, "Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

MHP lideri Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidirMHP lideri Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidirGündem
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlarMevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlarEkonomi
Askerlikte yeni dönem: Çifte vatandaşlara muafiyet gündemdeAskerlikte yeni dönem: Çifte vatandaşlara muafiyet gündemdeEkonomi
Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte 30 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarAkaryakıta indirim bekleniyor: İşte 30 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarEkonomi