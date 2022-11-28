Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan bir askerin şehit olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 27 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.