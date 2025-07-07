Pençe-Kilit’te metan gazı faciası: Mansur Yavaş: Milletçe büyük bir acı yaşıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pençe-Kilit bölgesinde metan gazı sızıntısı sonucu 12 askerin şehit olmasıyla ilgili, "Milletçe derin bir acı içindeyiz. Tüm milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Milletçe büyük bir acı yaşıyoruz"

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 12 askerin şehit olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milletçe büyük bir acı yaşıyoruz. Ne yazık ki 12 kahraman evladımızı şehit verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."