  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Pencereye çıkan kadın yardım istedi, olay ortaya çıktı: Faslı çifti fidye için 4 gündür rehin tutan şüpheli yakalandı
Takip Et

Pencereye çıkan kadın yardım istedi, olay ortaya çıktı: Faslı çifti fidye için 4 gündür rehin tutan şüpheli yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da inşaat halindeki binanda rehin tutulan Fas uyruklu A.H. (30) ve nişanlısı H.R .(29) polis ekiplerince kurtarıldı. İstanbul'a turist olarak gelen çiftin fidye için 4 gündür rehin tutulduğu öğrenilirken olayın ardından yakalanan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pencereye çıkan kadın yardım istedi, olay ortaya çıktı: Faslı çifti fidye için 4 gündür rehin tutan şüpheli yakalandı
Takip Et

Olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta inşaat halindeki binanın penceresine çıkan bir kadın Arapça bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Ardından pencereden atlayan kadını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binanın birinci katından atlayarak hafif yaralanan kadına ilk yardımda bulundu.

Fas uyruklu A.H.'nin ifadeleri üzerine binaya giren polis, A.H.'nin nişanlısı H.R.'yi elleri ve ayakları bağlı şekilde bir odada buldu. Kurtarılan H.R. ve nişanlısı A.H., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken inşatta yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, kama olarak tabir edilen bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

4 gün rehin tutmuşlar

Turist olarak İstanbul'a geldiğini söyleyen nişanlı çift, polis merkezindeki ifadelerinde Afganistan uyruklu olduğunu söyleyen kişiler tarafından kaçırıldıklarını ve 4 gündür elleri ve ayakları bağlanarak rehin tutulduklarını anlattı. Mağdurlar, şüphelilerin ailelerini arayarak 18 bin dolar fidye istediğini belirtti.

Bir şüpheli yakalandı soruşturma sürüyor

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay yerinden kaçan Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kaçırılan faslı çifte ait 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli Z.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken polisin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Gündem
Büyükçekmece'de TIR devrildi, D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı (Video)
Büyükçekmece'de TIR devrildi, D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
Yargıtay'dan tartıştığı eşini arabada alıkoyan kocaya şok ceza
Yargıtay'dan tartıştığı eşini arabada alıkoyan kocaya şok ceza
Demre'nin Kaleüçağız Köyü, BM’nin “En İyi Turizm Köyü 2025” ödülüne layık görüldü
Demre'nin Kaleüçağız Köyü, BM’nin “En İyi Turizm Köyü 2025” ödülüne layık görüldü
Yargıtay, 'Mavi Marmara' saldırısına ilişkin tazminatın yetersiz olduğuna hükmetti
Yargıtay, 'Mavi Marmara' saldırısına ilişkin tazminatın yetersiz olduğuna hükmetti
Yargıtay'dan boşanan çiftleri ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan boşanan çiftleri ilgilendiren emsal karar
Beyoğlu’ndaki tekstil atölyesinde korkutan yangın: Çatı alev alev yandı!
Beyoğlu’ndaki tekstil atölyesinde korkutan yangın: Çatı alev alev yandı!