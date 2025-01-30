Pendik marinada yangın alarmı!
Pendik Marina'da, teknelerin yakıt deposunun yer aldığı alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi.
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İstanbul Pendik'te bulunan yat limanındaki yakıt istasyonunda yer alan atık yağ depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürüldü
Yoğun dumanın oluştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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