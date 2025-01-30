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Pendik marinada yangın alarmı!

Pendik Marina'da, teknelerin yakıt deposunun yer aldığı alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi.

Haber Merkezi
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Pendik marinada yangın alarmı!
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İstanbul Pendik'te bulunan yat limanındaki yakıt istasyonunda yer alan atık yağ depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Yoğun dumanın oluştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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